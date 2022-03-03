Міністерство цифрової трансформації України розмістило на своєму Telegram-каналі інформацію про те, як можна зареєструвати дитину, народжену під час війни України з російськими окупантами.

Повідомляється, що на сьогодні невідома точна кількість новонароджених дітей, адже порахувати немовлят, які з’явилися на світ в укриттях, поки неможливо.

Як зареєструвати немовля

У зв’язку з воєнним станом послуга еМалятко недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій.

Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, державні органи складають запис у паперовій формі. А як тільки доступ відновиться, всі відомості будуть внесені до реєстру протягом п’яти робочих днів.