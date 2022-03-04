Хліб є важливим продуктом харчування, особливо у воєнний час. Для того, щоб у жителів столиці не виникало проблем із пошуками цього товару Київська міськдержадміністрація (КМДА) створила спеціальну мапу.

На мапі можна знайти точки продажу хліба та адреси магазинів. Інформація щодня оновлюється.

Також мапи точок з продажу хліба доступні в додатку Київ цифровий у розділі – Корисне. Там можна знайти й мапи працюючих аптек, травмпунктів і зоомагазинів.

Нагадаємо, що зараз українці живуть в умовах воєнного стану. У Києві щодня діє комендантська година з 20.00 до 7.00. У цей період мешканців столиці закликають перебувати вдома чи у сховищах та без нагальної потреби не полишати їх.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.