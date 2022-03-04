Потужний центр гуманітарної допомоги для українських міст відкрився на Закарпатті – МІУ

У закарпатському селищі Соломоново на базі заводу Єврокар запрацював центр з доставлення гуманітарних вантажів, який приймає допомогу від країн ЄС для міст України, що постраждали від агресії російського окупанта. Про це написало Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що роботу хабу організувала влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею. Звідти гуманітарні вантажі вирушать до найбільш постраждалих територій країни — Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

— Локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під’їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520). Перший гуманітарний вантаж залізницею з хабу вирушив до Харкова, – повідомили у МІУ.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати, зазначили у відомстві.

У МІУ додали, що надавати вантажі бажано цілими пакуваннями на піддонах.

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