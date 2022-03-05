У разі запровадження режиму надзвичайної ситуації в Україні, сирени та переривисті гудки сповіщатимуть про сигнал цивільної оборони Увага всім! Жителі Житомира мають увімкнути радіо, телебачення чи інші засоби комунікації та послухати повідомлення рятувальної служби чи правоохоронних органів.

Візьміть з собою речі, які першочергово знадобляться: документи, вода, їжа, ліки та гроші. Дізнайтеся, де розташоване найближче бомбосховище у Житомирі.

Режим НС – список необхідних речей

Потрібно завчасно скласти тривожну валізу, в якій лежатимуть всі необхідні речі. У будь-якій ситуації вам знадобляться вода, їжа, документи, ліки та гроші.

Додатково можна прихопити з собою сірники, металевий посуд, недорогий телефон та зарядний пристрій, дублікати ключів від домівки, ліхтарик, годинник та інші речі за необхідністю.

Бомбосховища у Житомирі

У межах Житомирської міської об’єднаної територіальної громади розташовано 521 найпростіше укриття в підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинків.

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Варто пам’ятати, що укриття жителі Житомира можуть знайти також у підземних кав’ярнях, школах, дитячих садочках, комунальних підприємствах та інших будівлях.

Куди телефонувати у разі НС

В екстрених ситуаціях телефонуйте на 101 – це стандартний номер телефону пожежної охорони та служби порятунку в Україні.

Приймальня начальника Головного управління ДСНС: +380(412)42-15-13 ;

; Факс ДСНС: +380(412)42-15-15 ;

; Начальник чергової зміни ДСНС: +380(412)24-38-24 (цілодобово);

(цілодобово); Канцелярія: +380(412)42-15-16 ;

; Сектор зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС: +380(412)42-38-58 ;

; Відділ агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС: +380(412)42-15-26.

У разі настання надзвичайної ситуації у Житомирі, можна звертатися до Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за телефонами: +380(412)-42-33-55, +380(412)-42-33-45 чи +380(412)-42-33-56.