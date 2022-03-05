У разі запровадження режиму надзвичайної ситуації в Україні, сирени та переривисті гудки сповіщатимуть про сигнал цивільної оборони Увага всім! Жителі Житомира мають увімкнути радіо, телебачення чи інші засоби комунікації та послухати повідомлення рятувальної служби чи правоохоронних органів.
Візьміть з собою речі, які першочергово знадобляться: документи, вода, їжа, ліки та гроші. Дізнайтеся, де розташоване найближче бомбосховище у Житомирі.
Режим НС – список необхідних речей
Потрібно завчасно скласти тривожну валізу, в якій лежатимуть всі необхідні речі. У будь-якій ситуації вам знадобляться вода, їжа, документи, ліки та гроші.
Додатково можна прихопити з собою сірники, металевий посуд, недорогий телефон та зарядний пристрій, дублікати ключів від домівки, ліхтарик, годинник та інші речі за необхідністю.
Бомбосховища у Житомирі
У межах Житомирської міської об’єднаної територіальної громади розташовано 521 найпростіше укриття в підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинків.
Варто пам’ятати, що укриття жителі Житомира можуть знайти також у підземних кав’ярнях, школах, дитячих садочках, комунальних підприємствах та інших будівлях.
Куди телефонувати у разі НС
В екстрених ситуаціях телефонуйте на 101 – це стандартний номер телефону пожежної охорони та служби порятунку в Україні.
- Приймальня начальника Головного управління ДСНС: +380(412)42-15-13;
- Факс ДСНС: +380(412)42-15-15;
- Начальник чергової зміни ДСНС: +380(412)24-38-24 (цілодобово);
- Канцелярія: +380(412)42-15-16;
- Сектор зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС: +380(412)42-38-58;
- Відділ агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС: +380(412)42-15-26.
У разі настання надзвичайної ситуації у Житомирі, можна звертатися до Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за телефонами: +380(412)-42-33-55, +380(412)-42-33-45 чи +380(412)-42-33-56.