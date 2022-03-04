Українські захисники вибили з Миколаєва російські війська – очільник ОДА

Російсько-окупаційні війська намагаються захопити українські міста та села, однак вони зазнають значних втрат. Українські захисники вибили з Миколаєва російські війська.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що на території міста ЗСУ вибили російських загарбників, але продовжуються бої на околицях Миколаєва.

– Добрий вечір! Ми з України! Ми вибили їх, але бій продовжується, коментувати не можу. Вже на околицях, але по місту вибили, – повідомив радісну новину Віталій Кім.

Російсько-окупаційні війська провокують запеклі бої біля Миколаєва та в інших містах з початку війни в Україні. Бойові дії на території держави тривають вже дев’ятий день.

Весь світ закликає президента Росії Володимира Путіна вивести ворожі війська з України та дати спокій українському народові, який потерпає від дій агресорів.