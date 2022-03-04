В умовах воєнного стану, який введено на території України у зв’язку зі вторгненням російського агресора, багато життєвих ситуацій можуть викликати розгубленість і нерозуміння, а як тепер вчинити.

Наприклад, що робити, якщо близька людина померла вдома? Куди звертатися? Як організувати поховання?

На ці та інші запитання відповіла директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, перше, що необхідно зробити – зателефонувати лікарю, з яким у померлого була підписана декларація. У разі відсутності зв’язку – в Центр первинної медико-санітарної допомоги, в якому працює лікар. Якщо декларації не було – найближчий ЦПМСД.

Якщо померла людина спостерігалася з приводу основного захворювання, лікар на місці видає лікарське Свідоцтво про смерть, яке на період активної фази бойових дій дає право здійснити поховання.

У разі, якщо причину смерті необхідно встановлювати, поліція забезпечує транспортування тіла в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Тіла померлих з Правого берега Києва доставляють в підрозділ Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за адресою вул. Дорогожицька, 9 (вул. Оранжерейна, 9), з Лівого берега міста – на вул. П. Запорожця, 26.

Як пояснив начальник Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Олександр Михайленко, за добу після того, як тіло померлого відвезли в бюро, родичі без попередніх запрошень і телефонних дзвінків повинні приїхати в морг.

При собі необхідно обов’язково мати паспорт або інші документи, що засвідчують особу померлого, а також паспорт родича (особи), який буде проводити поховання.

На місці співробітники роз’яснюють подальший алгоритм дій для швидкого проведення поховання покійного.