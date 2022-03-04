Наукове співтовариство України, яка в ці дні жорстко потерпає від російського агресора, закликало колег усього світу об’єднатися проти Російської Федерації. Це звернення вже підтримали 15 тис. вчених з різних країн.
Шановна наукова та академічна спільното!
Російська Федерація здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну! У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи!
Так, станом на зараз лише кількість загиблих цивільних осіб складає сотні (з них – щонайменше 16 дітей), а поранених – тисячі. Президент Російської Федерації погрожує світу ядерною зброєю, що, вочевидь, розпочне Третю світову війну.
Збройні сили та громадяни захищають Україну до останнього! Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій.
Разом з тим ми вважаємо, що в цій ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота. Тому ми зараз конче потребуємо саме вашої підтримки.
На наше переконання, у ХХІ сторіччі та у 2022 році чи не найкращою відповіддю на танки, системи залпового вогню та ракети є закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки.
Отже, звертаємось до вас із великим проханням і впевненістю, що ви не лише почуєте, а й зробите все можливе, щоб захистити Україну, захистити Європу та, зрештою, увесь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії:
- заблокувати громадянам та установам Російської Федерації доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів усіх наукових видавництв;
- унеможливити участь науковців та наукових установ РФ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються ЄС та іншими партнерами;
- призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ у поточних програмах міжнародної академічної мобільності;
- бойкотувати спроби проведення наукових заходів всередині РФ (в т.ч. наукові конференції, симпозіуми тощо);
- заборонити громадянам Російської Федерації можливість бути редакторами/співредакторами/рецензентами міжнародних видань.
Впевнені, що такі рішучі дії активізують наукове товариство та проактивне населення Російської Федерації задля зупинки ганебної військової агресії.
Підписати листа можна тут, якщо заповнивнити запропоновану форму.
З повагою,
Наукове товариство України
Джерело: Dmytro Chumachenko
Фото: Чернігівська ОДА