Наукове співтовариство України, яка в ці дні жорстко потерпає від російського агресора, закликало колег усього світу об’єднатися проти Російської Федерації. Це звернення вже підтримали 15 тис. вчених з різних країн.

Російська Федерація здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну! У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи!

Так, станом на зараз лише кількість загиблих цивільних осіб складає сотні (з них – щонайменше 16 дітей), а поранених – тисячі. Президент Російської Федерації погрожує світу ядерною зброєю, що, вочевидь, розпочне Третю світову війну.

Збройні сили та громадяни захищають Україну до останнього! Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій.

Разом з тим ми вважаємо, що в цій ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота. Тому ми зараз конче потребуємо саме вашої підтримки.

На наше переконання, у ХХІ сторіччі та у 2022 році чи не найкращою відповіддю на танки, системи залпового вогню та ракети є закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки.