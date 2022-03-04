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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати статус біженця в Італії – пояснення юриста

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Италия беженцы

Через війну в Україні громадяни вимушені виїжджати за кордон. Одна з країн, яка приймає туристів, – Італія.

Український юрист та медіатор в Італії Ірина Купчик розповіла, як отримати статус біженця в Італії.

Як подати запит на отримання такого статусу

– Можна звернутися до прикордонної поліції під час в’їзду в Італію. Якщо особа вже перебуває в Італії, то потрібно йти до Державної міграційної служби Італії – Questura, l’ufficio Immigrazione за місцем перебування із заявою-проханням про надання міжнародного захисту, тобто fare la richiesta si protezione internazionale, – говорить Ірина Купчик.

Якщо переселенець має рідних, які розмовляють італійською, то можна написати листа в Questura з проханням призначити дати та час, коли можна прийти і подати запит, тобто написати Richiesta appuntento per fare la domanda di protezione internazionale.

– У визначений час людина приходить у відділення, де приймають заяву, – додає вона.

Які документи подаються:

  • заява;
  • паспорт або тимчасовий дозвіл на проживання (термін дії дозволу шість місяців, він поновлюється і може тривати до понад року).
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Після отримання заяви поліція надсилає документи заявника на розгляд територіальної комісії, яка потім призначить зустріч (співбесіду) з ним.

Обов’язково потрібно з’явитися на співбесіду, оскільки саме на ній буде визначено, чи надати людині статус біженця (asilo politico), відмовити чи надати інший вид дозволу на проживання, наприклад додатковий захист – protezione sussidiaria.

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У разі надання статусу біженця особа отримує дозвіл на проживання, який діє 5 років. Коли його дія закінчиться, документ можна поновити, заповнюючи kit postale – модулі, які можна взяти у поштовому відділенні.

Фото: Pixabay

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