“Ас” Путіна, удостоєний аудієнцією з президентом Сирії: що відомо про збитого у Чернігові пілота

У Чернігові збили російський бомбардувальник Су-34, пілотом виявився один з “асів” президента Росії Володимира Путіна. Льотчик за свої звірства у Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом (президентом Сирії).

– Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснив сам злочинець, він не думає про такі поняття як житлові будинки та квартали. Для нього є просто цілі з координатами, – наголосили у Службі безпеки України.

Співробітники СБУ роблять все, щоб російський пілот відповів за всі свої звірства, як і тисячі інших загарбників, які спровокували війну в Україні.

5 березня українські військові у Чернігові збили російські літаки, які бомбили мирних жителів авіабомбами ФА-500 вагою близько 500 кг.

“Аса” Путіна взяли у полон для трибуналу в Гаазі, співробітники якого розслідуватимуть воєнні злочини Російської Федерації в Україні. У пілота були з собою всі докази злочинів проти українського народу.

Українські військовослужбовці продовжують захищати наше небо та збивати ворожі літаки для безпеки громадян.