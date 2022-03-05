Державна служба з надзвичайних ситуація України опублікувала список телефонів центрів допомоги біженцям та евакуйованим, розміщених у містах України. Телефони працюють в режимі гарячої лінії.

Гарячі лінії центрів допомоги біженцям та евакуйованим