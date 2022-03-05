У п’ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.
Валерій Залужний народився у Новоград-Волинському на Житомирщині. Після закінчення школи навчався в Одеському вищому об’єднаному командному училищі й служив у ЗСУ на різних посадах – від командира взводу до командира батальйону.
Пізніше був начальником штабу 24-ї бригади, а у 2009 році став командиром 51-ї механізованої бригади.
2014 року Валерій закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.
У 2017 році Залужного призначили начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних Сил України. 23 серпня того ж року він отримав нове звання генерал-майора.
У 2018 році він став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об’єднаних сил. Пізніше Залужний був призначений командувачем Оперативного командування Північ.
Посаду Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій обійняв 27 липня 2021 року. А наступного дня був призначений членом Ради національної безпеки і оборони України.
Варто зазначити, що Залужного називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів.