У п’ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Валерій Залужний народився у Новоград-Волинському на Житомирщині. Після закінчення школи навчався в Одеському вищому об’єднаному командному училищі й служив у ЗСУ на різних посадах – від командира взводу до командира батальйону.

Пізніше був начальником штабу 24-ї бригади, а у 2009 році став командиром 51-ї механізованої бригади.

2014 року Валерій закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

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У 2017 році Залужного призначили начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних Сил України. 23 серпня того ж року він отримав нове звання генерал-майора.

У 2018 році він став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об’єднаних сил. Пізніше Залужний був призначений командувачем Оперативного командування Північ.

Посаду Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій обійняв 27 липня 2021 року. А наступного дня був призначений членом Ради національної безпеки і оборони України.

Варто зазначити, що Залужного називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів.