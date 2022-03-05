Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 5 березня 2022 року.
По буднях частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8.00 до 18.00, інші обласні центри з 9.00 до 17.00.
В суботу Нова пошта у Дніпрі, Одесі, Львові та Запоріжжі працює з 9:00 до 18:00. У Києві з 9:00 до 17:00. У Вінниці з 10:00 до 17:00. У Сумах з 9:00 до 15:00. В иншіх обласних центрах графік роботи відділень з 9:00 до 17:00.
В неділю усі відділення Нової пошти закриті.
Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантський час, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.
Які відділення працюють станом на 5 березня 2022 року (список)
Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.
Зберігання усіх посилок, які зараз є на Новій пошті, безкоштовне.
Які послуги надає Нова пошта:
- Відправка та отримання посилки
- Міжнародні відправлення
- Поповнення мобільного
- Грошові перекази
- Зняття готівки
Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям “Фонд Сергія Притулку” та “Повернись живим”