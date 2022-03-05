Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 5 березня 2022 року.

По буднях частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8.00 до 18.00, інші обласні центри з 9.00 до 17.00.

В суботу Нова пошта у Дніпрі, Одесі, Львові та Запоріжжі працює з 9:00 до 18:00. У Києві з 9:00 до 17:00. У Вінниці з 10:00 до 17:00. У Сумах з 9:00 до 15:00. В иншіх обласних центрах графік роботи відділень з 9:00 до 17:00.

В неділю усі відділення Нової пошти закриті.

Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантський час, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

Які відділення працюють станом на 5 березня 2022 року (список)

Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.

Зберігання усіх посилок, які зараз є на Новій пошті, безкоштовне.

Які послуги надає Нова пошта:

Відправка та отримання посилки

Міжнародні відправлення

Поповнення мобільного

Грошові перекази

Зняття готівки

Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям “Фонд Сергія Притулку” та “Повернись живим”