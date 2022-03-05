Голова Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації Сергій Братчук розповів про ситацію в регіоні станом на 5 березня.

За його словами, сьогодні вранці ворожа авіація нанесла ракетний удар в районі населеного пункту Великодолинське Одеської області. За попередньою інформацією, постраждалих немає, удар нанесли по об’єктах критичної інфраструктури.

Також він прокоментував питання можливої висадки морського десанту на узбережжі Одеси.

– Великі кораблі російської ескадри проводять перегрупування і у зв’язку з негодою відійшли з морського рейду Одеси. Але загроза висадки морського десанту залишається, – зазначив Братчук.

Напередодні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи ситуацію в Одесі, повідомив, що безпосередньої небезпеки там немає.

За його словами, Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста та області контролюють ситуацію. Нечисленні спроби кораблів ворога вести вогонь придушуються українською артилерією.