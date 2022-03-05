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Факти / Україна / Суспільство

У Києві над Охматдитом збили російську ракету, ударною хвилею вибило двері у центральному корпусі – Жовнір

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Охматдит підвал

Увечері 4 березня у Києві над лікарнею Охматдит збили російську ракету, лікарі продовжують евакуювати дітей. Двоє тяжко поранених дітей на Київщині померли через неможливість отримати допомогу.

– Увечері над Охматдитом була збита російська ракета. Був такий потужний вибух, що вибило двері у центральному корпусі, пошкодило вікна на дев’ятому поверсі. Дякувати Богу, діти не постраждали. Ми їх тримали у бомбосховищі, – сказав гендиректор лікарні Охматдит Володимирр Жовнір.

Наразі лікарі проводять евакуацію. Багатьох дітей із онкопатологією вже вивезли. Планується вивезення дітей, які перебувають на діалізі.

За словами гендиректора лікарні, наразі ще багато дітей у відділенні, де проводять операції на серці. Їх мають евакуювати: формується колона, яка їхатиме на західну Україну.

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Черговий лікар Охматдиту розповів, що через блокаду ворога лікарі не можуть допомогти пораненим дітям у населених пунктах біля Києва.

– У Європі, у європейському місті ми за добу отримали три запити на евакуацію тяжко поранених дітей із вогнепальними пораненнями. Двоє з них цієї ночі не пережили, – сказав черговий лікар Охматдиту Андрій Висоцький. – Саме через те, що вони не мали фізичної можливості дістатися спеціалізованої допомоги. А одну дитину батько вивозитиме самостійно, бо туди неможливо дістатися. Як це охарактеризувати, за європейськими мірками… я навіть не знаю.

Джерело:Охматдит

Фото: Охматдит

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