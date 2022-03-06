Євросоюз узгодив допомогу біженцям з України, які намагались втекти від війни, яку без причин розпочала Росія.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, українці за кордоном матимуть можливість проживання в Європейському союзі.

– ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 мільйонів євро на допомогу біженцям, і цього тижня ми досягли того, щоб вони отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік, – написала голова ЄК.

Вона тако додала, що біженці з України заслуговують на солідарність і підтримку з боку ЄС, як і країни, які їх приймають.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував очільниці Європейської Комісії за допомогу громадянам України.

– Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування, – написав український президент.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії спростив для біженців з України можливість жити та працювати на території південноамериканської країни.

Джерела: Ursula von der Leyen, Володимир Зеленський

Фото: Ursula von der Leyen