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Біженці з України зможуть жити в ЄС рік: виділено 500 млн євро на допомогу українцям

Ілля Нежигай редактор стрічки
Біженці з України зможуть жити в ЄС рік: виділено 500 млн євро на допомогу українцям

Євросоюз узгодив допомогу біженцям з України, які намагались втекти від війни, яку без причин розпочала Росія.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, українці за кордоном матимуть можливість проживання в Європейському союзі.

– ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 мільйонів євро на допомогу біженцям, і цього тижня ми досягли того, щоб вони отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік, – написала голова ЄК.

Вона тако додала, що біженці з України заслуговують на солідарність і підтримку з боку ЄС, як і країни, які їх приймають.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував очільниці Європейської Комісії за допомогу громадянам України.

– Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування, – написав український президент.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії спростив для біженців з України можливість жити та працювати на території південноамериканської країни.

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Джерела: Ursula von der Leyen, Володимир Зеленський

Фото: Ursula von der Leyen

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