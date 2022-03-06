До Запоріжжя прибули чотири вагони гуманітарної допомоги – ОП

До Запоріжжя надійшли чотири вагони гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Зокрема, до обласного центру надіслали продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, ковдри, теплі речі. Також надійшло харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

Допомога розподілятиметься штабом, пріоритет надається тим, кому найважче, зазначив Тимошенко.

«Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу», – підкреслив він.