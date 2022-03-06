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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

У неділю, 6 березня, потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по станції  Харків

  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси по станції Запоріжжя

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
  • 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси по станції Вінниця:

  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів
  • 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 – №716 Львів – Київ
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.

Крім того, Укрзалізниця евакуює електропотягами:

  • з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
  • з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
  • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності потягів.

Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть дев’ять пар потягів угорського формування.

Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Укрзалізниця

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