Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.
У неділю, 6 березня, потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по станції Харків
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Рейси по станції Запоріжжя
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
- 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
Рейси по станції Вінниця:
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль – Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.
Крім того, Укрзалізниця евакуює електропотягами:
- з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
- з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
- організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності потягів.
Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть дев’ять пар потягів угорського формування.
Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця