24 лютого 2022 року Росія здійснила жорстоке і підступне вторгнення на суверенні території України, зокрема першими на себе прийняли удар мирні міста. Україні змушені ховатись від небезпеки в бомбосховища.

Є й ті, хто змушені залишати оселі у пошуках надійного захисту.

Деякі громадяни ухвалюють рішення виїхати з України. Однак не всі мають закордонний паспорт, або ж змогу повернутись в дім за ним.

Розповідаємо, які країни готові прийняти українців без документів.

Державна прикордонна служба України підрахувала, що після початку повномасштабної війни з нашої території виїхали понад 875 тисяч громадян.

Найбільше біженців зараз перебувають у:

Польщі (понад 450 тисяч людей);

Угорщині (понад 115 тисяч громадян);

Словаччині;

Румунії;

Молдові.

Ці країни приймають українці, які рятуються від війни. Їх впускають в країну навіть за відсутності біометричного паспорта або інших проїзних документів.

Читайте СБУ оприлюднила секретні документи російських окупантів

Достатньо інших документів, що засвідчують особу.

Також готові прийняти українців і в Ірландії. Там скасували візовий режим для українців.

Однак ті, хто прибуде до Ірландії без візи протягом цього періоду, матимуть 90 днів після прибуття, щоб врегулювати свій статус перебування в країні.

Чехія планує пускати українців, які не мають біометричного паспорта та не можуть в цих умовах його отримати.

Зараз українцям дозволено жити в ЄС 3 роки без необхідності попередньо подавати прохання щодо надання притулку.

Фото: Держприкордонслужба