Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли на території України закінчиться війна з Росією.
Він зазначив, що після провального бліцкригу путінські війська змінили тактику і вдалися до нелюдяних фашистських методів війни. Проте навряд чи армія РФ може наростити наступальний потенціал.
– Чи буде в Путіна ще одна зміна воєнної тактики? Навряд чи. З огляду на значні втрати російських військ, для продовження наступу Путіну потрібно десь взяти 200-300 тис. солдат, щоб ввести їх на територію України. Тільки так він зможе наростити наступальний потенціал. Але навряд чи він зможе зібрати таке оперативне угруповання військ, – сказав Жданов.
За словами експерта, війна може тривати кілька місяців, проте наступний тиждень стане для України переломним та вирішальним.
Українська армія дуже сильно вимотала противника, і в найближчі дні стане зрозуміло, чи зможе ворог знайти резерви та підсилити свої війська.
– Ми дуже сильно вимотали противника. Він майже втратив наступальний потенціал. І от зараз, в найближчі дві-три доби, ми побачимо, чи зможе ворог знайти резерви та підсилити свої війська. Якщо не зможе, настане початок перелому в ході цієї війни. Тобто наступний тиждень буде вирішальним щодо того, на чию користь розвиватиметься війна, – додав експерт.