ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

Наступний тиждень стане для України вирішальним – військовий експерт

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли на території України закінчиться війна з Росією.

Він зазначив, що після провального бліцкригу путінські війська змінили тактику і вдалися до нелюдяних фашистських методів війни. Проте навряд чи армія РФ може наростити наступальний потенціал.

– Чи буде в Путіна ще одна зміна воєнної тактики? Навряд чи. З огляду на значні втрати російських військ, для продовження наступу Путіну потрібно десь взяти 200-300 тис. солдат, щоб ввести їх на територію України. Тільки так він зможе наростити наступальний потенціал. Але навряд чи він зможе зібрати таке оперативне угруповання військ, – сказав Жданов.

За словами експерта, війна може тривати кілька місяців, проте наступний тиждень стане для України переломним та вирішальним.

Українська армія дуже сильно вимотала противника, і в найближчі дні стане зрозуміло, чи зможе ворог знайти резерви та підсилити свої війська.

– Ми дуже сильно вимотали противника. Він майже втратив наступальний потенціал. І от зараз, в найближчі дві-три доби, ми побачимо, чи зможе ворог знайти резерви та підсилити свої війська. Якщо не зможе, настане початок перелому в ході цієї війни. Тобто наступний тиждень буде вирішальним щодо того, на чию користь розвиватиметься війна, – додав експерт.

Читайте
Війна в Україні: Факти ICTV інформують про події онлайн

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка