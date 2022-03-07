Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли на території України закінчиться війна з Росією.

Він зазначив, що після провального бліцкригу путінські війська змінили тактику і вдалися до нелюдяних фашистських методів війни. Проте навряд чи армія РФ може наростити наступальний потенціал.

– Чи буде в Путіна ще одна зміна воєнної тактики? Навряд чи. З огляду на значні втрати російських військ, для продовження наступу Путіну потрібно десь взяти 200-300 тис. солдат, щоб ввести їх на територію України. Тільки так він зможе наростити наступальний потенціал. Але навряд чи він зможе зібрати таке оперативне угруповання військ, – сказав Жданов.

За словами експерта, війна може тривати кілька місяців, проте наступний тиждень стане для України переломним та вирішальним.

Українська армія дуже сильно вимотала противника, і в найближчі дні стане зрозуміло, чи зможе ворог знайти резерви та підсилити свої війська.