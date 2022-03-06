Від початку нападу Росії до України повернулися понад 140 тис. громадян — МВС

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну понад 140 тис. українців повернулися додому. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

— На в’їзд в Україну прибуло 143 тис. наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки, – повідомили у відомстві.

Державна прикордонна служба України забезпечила пропуск 2 450 автомобілів із гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

Також від початку російської агресії тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб. Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тис. осіб – майже 764 тис. громадян України та близько 137 тис. іноземців.

Станом на 4 березня прикордонники ДПСУ забезпечили пропуск понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з західних країн.

Йдеться про 834 автомобільних транспортних засоби та 19 вагонів з таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словенія, Німеччина та інші.