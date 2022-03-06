У неділю, 6 березня, у місті Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися.

За словами міського голови Олександра Маркушина, загинуло близько восьми осіб, зокрема двоє дітей та їхні батьки.

– Сьогодні в нашому місті була евакуація автобусами через Романівку і російські загарбники обстріляли мирних місцевих мешканців. Загинула родина, влучив снаряд, і на моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули. Загалом під час сьогоднішніх обстрілів загинуло близько восьми мирних людей, – повідомив мер міста.

Також Олександр Маркушин спростував інформацію, що Ірпінь здався і перестав боротися.

– Ірпінь воює, Ірпінь не здався. Частину міста дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація, – наголосив Маркушин.

Міський голова Ірпеня додав, що в понеділок, 7 березня, о 10:00 знову відбудеться евакуація. У Романівці автобуси чекатимуть на жінок, дітей та людей похилого віку з Ірпеня.

Раніше ми писали, що російські війська підірвали залізничні колії в Ірпені. В той час люди чекали приїзду поїзду, щоб евакуюватися з міста. В результаті підриву два порожніх вагони зійшли з колії.