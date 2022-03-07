Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.
В понеділок, 7 березня, потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
- 01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків
- 06:23 – №142 Львів – Лиман
- 06:23 – №114 Львів – Лиман
- 07:00 – №722 Дарниця – Харків
- 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
- 07:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:00 – №743 Київ – Львів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по станції Харків
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 08:00 – ІС+ Харків – Львів
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів
- 14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахов
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Рейси по станції Запоріжжя
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
- 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
Рейси по станції Вінниця:
- 00:28 – №105 Київ – Одеса
- 00:58 – №078 Одеса – Ковель
- 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
- 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
- 03:42 – №060 Чоп – Київ
- 03:42 – №058 Ворохта – Київ
- 03:54 – №106 Одеса – Київ
- 04:31 – №081 Ужгород – Київ
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ
- 05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
- 06:03 – №056 Рахів – Київ
- 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 09:16 – №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності потягів.
Також на 7 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
- № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
- № 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
- № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом 3 години курсуватимуть дев’ять пар потягів угорського формування.
Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця