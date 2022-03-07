Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

В понеділок, 7 березня, потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

07:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по станції Харків

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

08:00 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахов

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси по станції Запоріжжя

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси по станції Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

05:46 – №086 Запоріжжя – Львів

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

09:16 – №138 Лиман – Хмельницький

10:23 – №070 Запоріжжя – Львів

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 – №086 Львів – Запоріжжя

18:07 – №055 Київ – Рахів

19:42 – №138 Хмельницький – Лиман

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності потягів.

Також на 7 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом 3 години курсуватимуть дев’ять пар потягів угорського формування.

Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Фото: Укрзалізниця