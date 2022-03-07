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Факти / Україна / Суспільство

Тонкощі перебування у Польщі – що треба знати українцям

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Италия беженцы

Наразі українці через війну в Україні змушені виїжджати до Польщі. У чужій країні вони можуть почуватися безпорадними.

Через це офіційні ресурси та громадяни, які проживають у польських містах, діляться тонкощами перебування українців за кордоном.

За даними Укрзалізниці, після приїзду на вокзал Перемишля українців зустрінуть волонтери, нададуть їжу, воду та додаткову інформацію про подальше пересування та проживання.

Репетитор Тетяна, яка мешкає у Познані, поділилася корисною інформацією про проживання у Польщі.

Рекомендації:

  • обмін валюти за можливості краще здійснювати в Україні – у Польщі майже неможливо знайти обмінники з гривень на злотий;
  • Польща безкоштовно надає ночівлю, продукти харчування, транспорт від кордону у разі потреби;
  • медична допомога (первинна, екстрена, стаціонарна, обстеження) для громадян України є безкоштовною;
  • чоловіки можуть виїхати лише у складі багатодітних сімей;
  • проїзд у потягах із українським паспортом безкоштовний до 25 березня;
  • на заправках паливо можна купити в одні руки щонайбільше 40 літрів;
  • стартові пакети польських мобільних операторів роздають одразу на кордоні з Україною безкоштовно.
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Ці дані будуть корисними найближчим часом. Однак пізніше людині знадобиться місце проживання, робота. Блогер із Вроцлава Людмила повідомила, де шукати житло та роботу.

Де шукати житло:

  • Olx.pl
  • Otodom.pl
  • Gumtree.pl
  • Gratka.pl

Де шукати роботу:

  • Olx.pl
  • Pracuj.pl
  • Praca.pl
  • Eurabota.com
  • Flagma.pl
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Якщо людина не знає мови, можна звернутися до агентств із працевлаштування.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Pixabay

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