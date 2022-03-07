Російських загарбників в Одесі чекає смерть. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він закликав не схиляти одеситів до злочинів проти власної держави.

— Останнім часом я бачу багато відео так званих корінних одеситів з явно краснодарським акцентом, які погрожують нам та закликають одеситів допомагати російській армії.

Хочу сказати цим людям, які підбивають одеситів на злочини проти своєї держави: тут ви знайдете лише смерть. Ваші спроби нас залякати – це пустий звук, – сказав Марченко у своєму зверненні.