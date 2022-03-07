Російських загарбників в Одесі чекає смерть. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Він закликав не схиляти одеситів до злочинів проти власної держави.
— Останнім часом я бачу багато відео так званих корінних одеситів з явно краснодарським акцентом, які погрожують нам та закликають одеситів допомагати російській армії.
Хочу сказати цим людям, які підбивають одеситів на злочини проти своєї держави: тут ви знайдете лише смерть. Ваші спроби нас залякати – це пустий звук, – сказав Марченко у своєму зверненні.
Він також звернувся до так званого третього фронту, які погрожували йому та міському голові Одеси розправою:
— Я тут, в адміністрації, я чекаю на вас – і, повірте, наша зустріч вам не сподобається. Слава Україні! – підсумував він.
2 березня президент України Володимир Зеленський змінив голову Одеської ОДА – замість Сергія Гриневецького очільником Одеської обласної державної адміністрації (нині – військової) став полковник Максим Марченко – колишній командир механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.