ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

Тут знайдете лише смерть: Марченко відповів “одеситам із краснодарським акцентом”

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Максим Марченко

Російських загарбників в Одесі чекає смерть. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він закликав не схиляти одеситів до злочинів проти власної держави.

— Останнім часом я бачу багато відео так званих корінних одеситів з явно краснодарським акцентом, які погрожують нам та закликають одеситів допомагати російській армії.

Хочу сказати цим людям, які підбивають одеситів на злочини проти своєї держави: тут ви знайдете лише смерть. Ваші спроби нас залякати – це пустий звук, – сказав Марченко у своєму зверненні.

Він також звернувся до так званого третього фронту, які погрожували йому та міському голові Одеси розправою:

— Я тут, в адміністрації, я чекаю на вас – і, повірте, наша зустріч вам не сподобається. Слава Україні! – підсумував він.

2 березня президент України Володимир Зеленський змінив голову Одеської ОДА – замість Сергія Гриневецького очільником Одеської обласної державної адміністрації (нині – військової) став полковник Максим Марченко – колишній командир механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

Читайте
Ми не здамо Одесу - новий голова Одеської військової адміністрації Марченко

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка