У Запоріжжі запрацював центр для 1 тис. переселенців

У Запоріжжі розпочав роботу центр прийому переселенців із зони бойових дій, розрахований на 1 тис. осіб. Він уже прийняв перших 50 людей.

Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух.

– Представники поліції на місці встановлюють особу та перевіряють наявність документів. Після чого працівники управління соціального захисту визначають, які послуги можуть надати, потім розподіляють для подальшого влаштування на тимчасове перебування, – описав Старух алгоритм роботи центру.

Для тих, хто потребує притулку та допомоги, в центрі обладнані сидячі та спальні місця, а також медичний пункт.

Запорожці вже сформували для людей запаси чоловічого, жіночого та дитячого одягу та взуття. У достатній кількості зібрані також дитячі іграшки.

Для переселенців та працівників Центру організовано регулярне харчування.