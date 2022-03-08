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Факти / Україна / Суспільство

Бери тюльпан, дружині подаруєш: прикордонники привітали ухилянтів із 8 Березня

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бери тюльпан, дружині подаруєш: прикордонники привітали ухилянтів із 8 Березня

Вночі, 8 березня, на одній з дільниць українського кордону затримали 12 чоловіків призовного віку.

Прикордонники зустріли їх із квітами. Відповідне відео опублікували в Facebook Державної прикордонної служби України.

– Виходимо по одному, беремо квіточку. Зі святом, 8 березня… Бери квіточку, передаси дружині як повертатимешся додому… Скажеш дружині, що захисник повернувся додому, – сказав один із прикордонників.

Нагадаємо, що в понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою затримали групу з восьми чоловіків призовного віку. Серед них виявився син Софії Ротару – 51-річний Руслан Євдокименко та онук – 27-річний Анатолій Євдокименко.

Вони намагалися перетнути кордон на човні з громадянином Молдови.

Прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV, що порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, дійсно затримали.

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Фото: Держприкордонслужба

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