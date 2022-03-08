Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 8 березня 2022 року.

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

08:00 – ІС+ Харків – Львів

08:20 – №138 Хмельницький – Лиман

09:15 – №090 Одеса – Лиман

09:40 – № 229/230 Харків – Ужгород

10:30 – №796 Дніпро – Бахмут

11:00 – № 207/208 Харків – Львов

12:00 – № 239/240 Харків – Тернопіль

12:36 – №46 Лисичанськ – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:00 – №219 Харків – Львів

15:09 – №17 Харків – Ужгород

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №796 Харків – Дніпро

20:15 – №021 Харків – Трускавець

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лисичанськ

22:46 – №090 Лисичанськ – Одеса

Крім того, виїхати з Харкова 8 березня 2022 року можна буде і електричками:

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

Точніші графіки уточнюйте на вокзалах з урахуванням динаміки заповнення поїздів.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.