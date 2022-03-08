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Факти / Україна / Суспільство

Йшли 4 кілометри з дітьми на руках: війська РФ обстріляли автобус з біженцями

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Автобус з білорусами

Російські війська обстріляли автобус із біженцями, який прямував на захід України із Макарова Київської області.

Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках. Про це повідомив мер міста Житомир Сергій Сухомлин.

– Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна. У кафе їх нагодували та забезпечили водою, – написав Сухомлин.

Він додав, що людей пересадили в інші автобуси та відправили далі на захід.

Раніше ми писали, що під Миколаєвом війська РФ обстріляли мікроавтобус дитбудинку. Щонайменше три жінки загинуло, двоє отримали поранення.

Цинічності вчинку агресора додає те, що мікроавтобус мав маркування Червоного хреста. Двох поранених виховательок вдалося доправити до позицій ЗСУ, де їм терміново надали медичну допомогу.

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Фото: Depositphotos

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