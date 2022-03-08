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Факти / Україна / Суспільство

Кулеба і Лавров проведуть перемовини в Анкарі

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кулеба в ООН

МЗС України та Росії Дмитро Кулеба і Сергій Лавров проведуть перемовини в турецькій Анкарі 10 березня. Це перша зустріч на урядовому рівні з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

– Наразі планується на 10 березня, подивимося, якщо він прилетить в Анталію, я теж полечу, сядемо, поговоримо, – заявив Кулеба на брифінгу.

Крім цього, міністр подякував європейським партнерам за пророблену підтримку та нагадав, що зволікання з санкціями та допомогою демонструє ворогу його вседозволеність.

– Я у жодному разі не хочу применшити ті рішення, які ухвалив Європейський Союз. Це потужно. Ми за це вдячні, але війна триває, значить мають бути нові санкції, – сказав голова МЗС України.

Варто додати, що участь у зустрічі також хоче взяти міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність в Україні.

Туреччина неодноразово пропонувала виступити посередником між Росією та Україною. А сам Ердоган нещодавно закликав до мирного врегулювання в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Фото: МЗС

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