Під Миколаєвом збили ворожий гелікоптер: літак повністю розбитий

У Миколаївській області українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24. Російський літак впав на поле під Миколаєвом.

Очільник Вінницької ОДА (ОВА) Сергій Борзов повідомив, що збита “пташка” окупантів, ударний гелікоптер Мі-24, тепер лежить на полі під Миколаєвом.

Відео збитого літака потрапило у мережу. На записі можна помітити, що літак Повітряних сил Російської Федерації повністю розтрощений.

У повідомленні не вказано, що сталося з пілотом ворожого ударного гелікоптера Мі-24.

Вже 13 днів триває масштабна війна в Україні, яку розпочав президент Росії Володимир Путін. У відеозверненні до свого народу він заявив про запровадження “спеціальної операції на Донбасі”, проте вранці 24 лютого жителі на всій території України прокинулися від вибухів.

Через агресивні дії російських військових гинуть мирні українці та маленькі діти. Під обстріли потрапили різні регіони України – Київ, Херсон, Харків, Енергодар, Ірпінь, Буча та інші міста.

Фото: ВМС ЗСУ