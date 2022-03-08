Пінчук: Війна Росії проти України – страшний воєнний злочин та загроза для світу

Масштабне збройне вторгнення Російської Федерації в Україну – це геноцид українського народу, страшний воєнний злочин, загроза для світу та всіх людей.

Так вважає другий найбагатший українець Віктор Пінчук, бізнес якого зараз зосереджений на допомозі нашим військовим, територіальній обороні та мирному населенню.

Підприємства Interpipe Group створюють та встановлюють протитанкові їжаки, шипи для облаштування оборонних засобів Києва, Дніпра, Нікополя та Новомосковська, забезпечують військові частини паливом, металом, цвяхами, будівельними та іншими матеріалами.

Крім того, компанія облаштувала 18 тимчасових укриттів, де можуть заховатися від небезпеки понад 8,5 тис. громадян.

Фонд Віктора Пінчука займається пошуком, закупівлею та постачанням засобів індивідуального захисту, реанімаційних рюкзаків, медичних препаратів для лікування важких ран для української армії та тероборони.

З початку війни в Україні Пінчук здійснює комунікацію з впливовими лідерами зі сфер політики, бізнесу, медіакомунікацій тощо.