Погрожують арештом дітей: кримчан залякують, щоб вони не протестували проти війни в Україні

У тимчасово окупованому Криму у батьківських шкільних чатах у соцмережі Viber намагаються залякати кримчан, щоб вони не помічали, не говорили і не протестували проти повномасштабної війни Росії проти України.

По суті, їм погрожують ув’язненням їхніх дітей. Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

Так, зі скриншотів, які надіслали жителі Криму, видно, що серед батьків поширюються конспірологічні повідомлення щодо “реакційних рухів, які закликають до участі в несанкціонованих акціях антивоєнної тематики”.

Ті, хто їх розсилають, стверджують, що такі заклики буцімто “негативно впливають на психіку людини”. Поширюють їх начебто шахраї під виглядом банківських та державних службовців.

Також такими от навіюваннями через месенджери людей примушують не помічати погіршення економічного становища та фінансову кризу, спричинену запровадженням безпрецедентних санкцій проти Росії.

У повідомленнях, якими намагаються залякати батьків, йдеться про те, що до акцій та антивоєнних мітингів начебто активно намагаються залучити підлітків та школярів.

Але далі у тексті нагадують, що за участь у несанкціонованих мітингах законодавством передбачена відповідальність — штрафи, а також реальні тюремні терміни.

Крім того, у розсилці згадується і новий закон РФ від 5 березня щодо неправдивої інформації про діяльність російських військових, яка дискредитує збройні сили РФ, а також за заклики до антиросійських санкцій, згідно з яким, знову ж таки, передбачена відповідальність.

– Бережіть дітей! – саме так недвозначно погрожують батькам у вайбер-чатах.

Через такі повідомлення в одній зі шкіл навіть відбувся розкол серед педагогів: на тих, хто підтримує Україну, донесли в ФСБ. До цієї школи приходила поліція, брала пояснення у вчителів. Декому з них запропонували звільнитися.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на півночі та сході України російський агресор дедалі частіше вдається до мародерства та насильницьких дій, а на півдні – до психологічної боротьби.

Зокрема, на територіях Херсонської та Миколаївської областей для впливу на місцеве населення ворог використовує підрозділи психологічної боротьби.

Джерело: Представництво президента України в АР Крим