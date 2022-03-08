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Факти / Україна / Суспільство

Російська армія перегруповувалась для організації штурму Києва

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Российский солдат

Російські окупанти протягом доби перегруповувалися заради штурму Києва.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ.

– До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП Кузбасс (Кемерово), 604 центру СпП Вітязь (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер), – зазначили у Генштабі.

Там зазначили, що ворог продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів.

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– Окупанти зосереджують найбільше зусиль на виконанні наступних завдань: забезпечення сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації, взяття під повний контроль міста Маріуполя, оточення з подальшим захопленням міста Києва, а також виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, – додали у Генштабі.

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Фото: Depositphotos

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