Росія продовжує атакувати гуманітарні коридори в Україні – Міноборони Британії

Росія продовжує підготовку до атак евакуаційних коридорів в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у понеділок.

В оборонному британському відомстві заявили, що російські війська завдають ударів по евакуаційних коридорах і вбивають цивільних осіб, які намагалися евакуюватися з міста Ірпінь.

Це випливає з останньої оцінки британської розвідки.

Міністерство зазначило, що через важкі бої Ірпінь вже кілька днів залишається без тепла, води та електрики.

У розвідданих також повідомляється, що у прилеглих містах Гостомель, Буча, Ворзель та Ірпінь продовжується опір просуванню Росії до Києва.

Раніше Пентагон підтвердив інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бойовиків для участі у бойових діях в Україні на боці російських військ.