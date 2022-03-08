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Факти / Україна / Суспільство

Статус біженця і тимчасовий захист ЄС: в чому різниця та на що можна розраховувати

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
біженці

Внаслідок вторгнення російських військ на територію нашої держави мільйони українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон.

У зв’язку з цим Центр протидії дезінформації при РНБО України та Асоціація Юристок України ЮрФем вирішили пояснити, в чому різниця між статусом біженця і тимчасовим захистом в Європі.

Статус біженця

Згідно з Дублінською конвенцією, статус біженця надається у першій країні, кордон якої особа перетнула, тікаючи від війни.

– Його можуть отримати громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які легально проживали на території України, але мають громадянство інших країн. Особи без громадянства також можуть запросити статус біженця, – повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Статус біженця надає такі гарантії: право на проживання у таборі біженців, медичну допомогу, освіту для дітей, щомісячну грошову допомогу, доступ до ринку праці.

Обмеження:

  • неможливість залишити приймаючу країну до моменту отримання статусу;
  • неможливість повернутися до України після отримання статусу;
  • позбавлення особистих документів (видається посвідка на проживання);
  • неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу, а також у разі відмови надання такого статусу.
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Тимчасовий захист в Європі

4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту Європейського Союзу, яка гарантує негайний захист в ЄС для осіб, які тікають від війни.

Отримати тимчасовий захист можуть:

  • Громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого, і були вимушені її залишити через війну;
  • Особи, які отримали політичний притулок в Україні;
  • Громадяни інших країн, які легально перебували на території України;
  • Особи без громадянства.

Цей статус надає такі гарантії: право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальна допомога.

У Центрі протидії дезінформації застерігають: не поспішайте зі своїм рішенням, оскільки у вас є щонаймеше тиждень для того, щоб зареєструватися.

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Фото: Depositphotos

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