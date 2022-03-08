Внаслідок вторгнення російських військ на територію нашої держави мільйони українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон.

У зв’язку з цим Центр протидії дезінформації при РНБО України та Асоціація Юристок України ЮрФем вирішили пояснити, в чому різниця між статусом біженця і тимчасовим захистом в Європі.

Статус біженця

Згідно з Дублінською конвенцією, статус біженця надається у першій країні, кордон якої особа перетнула, тікаючи від війни.

– Його можуть отримати громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які легально проживали на території України, але мають громадянство інших країн. Особи без громадянства також можуть запросити статус біженця, – повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Статус біженця надає такі гарантії: право на проживання у таборі біженців, медичну допомогу, освіту для дітей, щомісячну грошову допомогу, доступ до ринку праці.

Обмеження:

неможливість залишити приймаючу країну до моменту отримання статусу;

неможливість повернутися до України після отримання статусу;

позбавлення особистих документів (видається посвідка на проживання);

неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу, а також у разі відмови надання такого статусу.

Тимчасовий захист в Європі

4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту Європейського Союзу, яка гарантує негайний захист в ЄС для осіб, які тікають від війни.

Отримати тимчасовий захист можуть:

Громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого, і були вимушені її залишити через війну;

Особи, які отримали політичний притулок в Україні;

Громадяни інших країн, які легально перебували на території України;

Особи без громадянства.

Цей статус надає такі гарантії: право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальна допомога.

У Центрі протидії дезінформації застерігають: не поспішайте зі своїм рішенням, оскільки у вас є щонаймеше тиждень для того, щоб зареєструватися.