Мер столиці Віталій Кличко в останньому відеозверненні розповів, що Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста.
Всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють.
– Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек. Сьогодні Київ цифровий оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін, – наголосив Кличко.
Лікарні приймають всіх пацієнтів та надають необхідну допомогу. Пологові будинки теж працюють. Гуманітарний штаб, який створило місто, теж функціонує, налагоджено логістику.
– Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива!
Також мер столиці вкотре попросив киян зберігати витримку та залишатися в безпечних місцях – вдома чи в укриттях та бомбосховищах за сигналу тривоги.
Підтримуйте близьких людей, сусідів.
– Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні! – підсумував мер.