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Ситуація в столиці: працюють лікарні, пологові будинки та більшість аптек і магазинів

Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Ситуація в столиці: працюють лікарні, пологові будинки та більшість аптек і магазинів

Мер столиці Віталій Кличко в останньому відеозверненні розповів, що Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста.

Всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють.

– Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек. Сьогодні Київ цифровий оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін, – наголосив Кличко.

Лікарні приймають всіх пацієнтів та надають необхідну допомогу. Пологові будинки теж працюють. Гуманітарний штаб, який створило місто, теж функціонує, налагоджено логістику.

– Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива!

Також мер столиці вкотре попросив киян зберігати витримку та залишатися в безпечних місцях – вдома чи в укриттях та бомбосховищах за сигналу тривоги.

Підтримуйте близьких людей, сусідів.

– Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні! – підсумував мер.

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