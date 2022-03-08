У Києво-Печерській лаврі побили журналіста через запитання про вторгнення РФ

У Києво-Печерській лаврі напали на журналістів Слідство.Інфо. Вони знімали репортаж про те, як священнослужителі ставляться до російського вторгнення та вбивства мирних українців.

Журналісти натрапили на настоятеля Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла (так звана УПЦ Московського патріархату). Йому поставили запитання щодо вторгнення РФ в Україну. Проте митрополит відмовився на нього відповідати.

Водночас чоловік, який стояв поряд з Павлом, передав іншому чоловіку гроші. Через кілька хвилин чоловік, який отримав гроші, напав на репортера Слідства.Інфо Дмитра Реплянчука. Журналіста чоловік бив ціпком, але палиця зламалася об ногу репортера.

Після цього кілька чоловіків, які тоді перебували на території Лаври та спостерігали за інцидентом, продовжили погрожувати та переслідували журналістів Слідства.Інфо.

В результаті журналісти залишили Лавру та викликали поліцію. На щастя у Дмитра лише забій на нозі, його стан задовільний.

Джерело: Слідство.Інфо