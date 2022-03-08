В Україні спростили укладання шлюбів з військовослужбовцями на час дії воєнного стану. Тепер їхня фізична присутність під час реєстрації не потрібна.

Відповідну постанову №213 ухвалив Кабінет міністрів. Згідно з документом, нововведення стосується військових:

Збройних сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Національної гвардії;

іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;

поліцейських;

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

Державного бюро розслідувань;

Державної кримінально-виконавчої служби;

осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро і Бюро економічної безпеки.

Державну реєстрацію шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, можуть здійснювати відділи державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого або нареченої.

Але військовослужбовець повинен подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, яка одночасно є підтвердженням його згоди.

Відповідний документ подається безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на заяві та передає її до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У заяві військовослужбовця повинні бути відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові, дата народження, громадянство. Також у документі потрібно вказати, чи берете ви прізвище нареченого.

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може засвідчуватися актом, який складає командир та скріплює гербовою печаткою військового формування.