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Факти / Україна / Суспільство

В Україні дозволили укладати шлюб із військовослужбовцем без його присутності

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні дозволили укладати шлюб із військовослужбовцем без його присутності

В Україні спростили укладання шлюбів з військовослужбовцями на час дії воєнного стану. Тепер їхня фізична присутність під час реєстрації не потрібна.

Відповідну постанову №213 ухвалив Кабінет міністрів. Згідно з документом, нововведення стосується військових:

  • Збройних сил;
  • Служби безпеки;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Державної прикордонної служби;
  • Управління державної охорони;
  • Національної гвардії;
  • іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;
  • поліцейських;
  • осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
  • Державного бюро розслідувань;
  • Державної кримінально-виконавчої служби;
  • осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро і Бюро економічної безпеки.

Державну реєстрацію шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, можуть здійснювати відділи державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого або нареченої.

Але військовослужбовець повинен подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, яка одночасно є підтвердженням його згоди.

Відповідний документ подається безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на заяві та передає її до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У заяві військовослужбовця повинні бути відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові, дата народження, громадянство. Також у документі потрібно вказати, чи берете ви прізвище нареченого.

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може засвідчуватися актом, який складає командир та скріплює гербовою печаткою військового формування.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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