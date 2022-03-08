В Україні спростили укладання шлюбів з військовослужбовцями на час дії воєнного стану. Тепер їхня фізична присутність під час реєстрації не потрібна.
Відповідну постанову №213 ухвалив Кабінет міністрів. Згідно з документом, нововведення стосується військових:
- Збройних сил;
- Служби безпеки;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Державної прикордонної служби;
- Управління державної охорони;
- Національної гвардії;
- іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;
- поліцейських;
- осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної кримінально-виконавчої служби;
- осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро і Бюро економічної безпеки.
Державну реєстрацію шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, можуть здійснювати відділи державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого або нареченої.
Але військовослужбовець повинен подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, яка одночасно є підтвердженням його згоди.
Відповідний документ подається безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на заяві та передає її до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
У заяві військовослужбовця повинні бути відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові, дата народження, громадянство. Також у документі потрібно вказати, чи берете ви прізвище нареченого.
Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може засвідчуватися актом, який складає командир та скріплює гербовою печаткою військового формування.