Кабінет міністрів України працює над тим, щоб найменш захищені українці отримували виплати в умовах воєнного стану.

Про це заявив сьогодні в новому відеозверненні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він поінформував про рішення уряду, згідно з яким допомогу найбільш вразливим категоріям населення продовжать виплачувати автоматично, без звернення до органів соціального захисту.

Йдеться про: малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів, дітей із тяжкими захворюваннями, внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, Кабмін ухвалив ще одне важливе рішення: змінив порядок нарахування пільг та субсидій.

– Другий важливий напрям: пільги та субсидії. Уряд змінив порядок їх нарахування. У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках, – наголосив Шмигаль.

Про деталі нових рішень Кабміну поінформували в Міністерстві соціальної політики України. У відомстві пояснили, що виплати державних соціальних допомог продовжаться протягом терміну дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

У цей період не потрібно буде звертатися за перепризначенням цих державних соцдопомог або підтверджувати право на їх отримання.

Рішення уряду стосується таких виплат:

• допомоги малозабезпеченим родинам;

• допомоги одиноким матерям на дітей, а також допомоги на дітей, над якими здійснюється опіка;

• допомоги на дітей, які мають тяжкі хвороби та яким не встановлено інвалідність;

• щомісячної допомоги громадянам, які проживають із особою з інвалідністю I чи II груп унаслідок психічного розладу;

• тимчасової допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти, не мають можливості їх утримувати;

• щомісячної допомоги ВПО (внутрішньо переміщеним особам);

• тимчасової соцдопомоги непрацюючим громадянам, які досягли загального пенсійного віку, проте ще не набули права на виплату пенсій.

Крім того, грошові допомоги, пільги та субсидії українці зможуть отримувати, навіть якщо органи соціального захисту не працюють через активні бойові дії.

Як і анонсував Денис Шмигаль, у таких випадках Міністерство соцполітики забезпечить фінансування пільг та субсидій на основі реєстрів отримувачів.

Після цього міністерство спрямує кошти до Ощадбанку, а той уже забезпечить перерахування коштів людям:

• тим, хто отримував виплати через банки, кошти перерахують на їхні банківські рахунки;

• а ті, хто отримував виплати через Укрпошту, отримають грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Щоб отримати такий грошовий переказ, потрібно буде звернутися з паспортом та довідкою з індивідуальним податковим номером до будь-якого відділення Ощадбанку в Україні. Зробити це потрібно протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказу.

Днями Кабінет міністрів України на час дії воєнного стану дозволив використовувати кошти з “пакунка малюка” на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі. При цьому не потрібно буде відкривати спеціальний рахунок для нарахування коштів.