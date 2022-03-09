Понад 2 млн людей вже виїхало з України до сусідніх країн. Щоби допомогти біженцям, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції та Airbnb.org пообіцяли надати доступ до безкоштовного тимчасового житла в Польщі, Молдові, Румунії, Угорщині та Словаччині.

Ці організації готові допомогти 100 тис. біженців. Станом на 8 березня, власники 15 тис. квартир та будинків долучились до ініціативи Airbnb.org та пропонують своє житло безкоштовно або з великою знижкою.

– Airbnb.org пишається тим, що ми знову працюємо пліч-о-пліч з МОМ, цього разу допомагаючи тим, хто змушений залишити Україну, і надаючи підтримку в часи найбільшої гуманітарної кризи нашого часу, — сказав співзасновник і голова Airbnb.org Джо Геббіа.

Голова організації подякував членам спільноти Airbnb, які відкрили свої двері для біженців з України.

– Якщо у вас є можливість прихистити людей, будь ласка, допоможіть Airbnb.org та МОМ надати безкоштовне житло для біженців з України, – закликав Джо Геббіа.

За словами заступниці Генерального директора МОМ Емі Поуп, надання безпечного та доступного житла є надзвичайно важливим. Багатьом українцям знадобиться безпечний простір, щоб відновитися після пережитого в останні кілька днів і відпочити після хвилювань. Ми вдячні всім господарям мережі Airbnb і Airbnb.org, які за цей час відкрили свій дім і свої серця.

Люди, які залишають Україну та потребують тимчасового житла, можуть звернутися до МОМ за поштовою адресою prykhystok@iom.int .

Підтримати цю ініціативу, запропонувавши безкоштовне проживання, знижку на житло або зробивши пожертву, можна на сайті Airbnb – org/help-ukraine.

Для довідки:

За останні п’ять років Airbnb і Airbnb.org забезпечили тимчасовим житлом понад 54 тис. біженців та шукачів притулку (з Сирії, Венесуели та Афганістану). Окрім підтримки біженців, Airbnb.org має великий досвід надання житла тим, хто цього терміново потребує. Наприклад, постраждалим від руйнівних повеней у Західній Європі.

Джерело: ukraine.iom.int