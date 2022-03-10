Радник голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що зараз відбувається в місті унаслідок російської агресії.

Він зазначив, що такого свідомого знищення цивільного населення ще не було в історії. За попереднім підрахунком, кількість загиблих склала вже понад 1 207 осіб.

– Сім діб повної облоги міста зі знищенням інфраструктури – без електрики, опалення, питної води, їжі, газу. Місто знаходилось 9 діб під безперервними обстрілами реактивною артилерією всіх калібрів (Град, Смерч, Точка У), мінометним вогнем та авіабомбами. Лівобережний район Маріуполя, де мешкало приблизно 135 тис. людей, не придатний для життя. Всі інші райони міста мають критичні пошкодження та безліч багатоповерхових будинків не придатні для житла, – написав він.

Андрющенко додав, що понад 350 тис. осіб фактично перебувають в заручниках РФ. Серед них – 50 тис. дітей, які зараз під загрозою смерті від безводдя, голоду або прямої військової агресії.

Кількість людей, що просто зараз перебувають під завалами – невідома. Ліквідація завалів, евакуація поранених та збір вбитих неможливий через безперервну пряму військову атаку російської армії. Встановити реальну кількість поранених неможливо з тієї ж причини.

– Всі лікарні заповнені. Загальна кількість стандартних койко-місць 2,5 тис. була переповнена вже на другий день обстрілів. Перша братська могила на 32 особи. Кожен день обстрілу та облоги Маріуполь втрачає щонайменше 150 маріупольців. Місто буквально стікає кров’ю – 600 літрів крові кожен день. Це не геноцид. Просто людство ще не вигадало такого слова, яке б стисло описало те, що роблять з українцями в Маріуполі, – додав він.

Нагадаємо, що надвечір 9 березня під час бомбардування російськими регулярними військами у місті Маріуполь було зруйновано пологовий будинок №2 та дитячу лікарню, розташовану поряд.

Внаслідок авіаудару корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти та перебували породіллі, був повністю зруйнований. Тяжкі травми та поранення отримали 17 осіб, серед яких 16 – персонал пологового будинку та одна породілля.