У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації.
Гуманітарну допомогу видають у 16 відділеннях Нової пошти.
Адреси:
- пр. Людвіга Свободи, 35;
- вул. Ахсарова, 21;
- пров. Піскунівський, 4;
- пр. Гагаріна, 54-а, 176, 199;
- вул. Амосова, 11а;
- проїзд Стадіонний, 13;
- пр. Героїв Сталінграда, 169/24;
- вул. Луї Пастера, 318;
- вул. Ньютона, 98;
- пр. Льва Ландау, 46;
- пр. Архітектора Альошина, 5;
- пр. Індустріальний, 24/31;
- вул. Шевченка, 24-а;
- вул. Пушкінська, 96.
– До нас постійно звертаються волонтери, щодня до обласного логістичного штабу привозять десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгових мереж. Дякую кожному за внесок у перемогу, – повідомив Синегубов.
Глава ХОВА також повідомив, що пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 09.00 до 15.00. Але у разі небезпечної ситуації в районі під час артобстрілів та авіанальотів вони можуть бути закриті.
Джерело: Олег Синєгубов