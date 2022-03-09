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Факти / Україна / Суспільство

Де у Харкові отримати гуманітарну допомогу – адреси

Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Де у Харкові отримати гуманітарну допомогу – адреси

У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації.

Гуманітарну допомогу видають у 16 ​​відділеннях Нової пошти.

Адреси:

  • пр. Людвіга Свободи, 35;
  • вул. Ахсарова, 21;
  • пров. Піскунівський, 4;
  • пр. Гагаріна, 54-а, 176, 199;
  • вул. Амосова, 11а;
  • проїзд Стадіонний, 13;
  • пр. Героїв Сталінграда, 169/24;
  • вул. Луї Пастера, 318;
  • вул. Ньютона, 98;
  • пр. Льва Ландау, 46;
  • пр. Архітектора Альошина, 5;
  • пр. Індустріальний, 24/31;
  • вул. Шевченка, 24-а;
  • вул. Пушкінська, 96.

– До нас постійно звертаються волонтери, щодня до обласного логістичного штабу привозять десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгових мереж. Дякую кожному за внесок у перемогу, – повідомив Синегубов.

Глава ХОВА також повідомив, що пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 09.00 до 15.00. Але у разі небезпечної ситуації в районі під час артобстрілів та авіанальотів вони можуть бути закриті.

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Джерело: Олег Синєгубов

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