У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації.

Гуманітарну допомогу видають у 16 ​​відділеннях Нової пошти.

Адреси:

пр. Людвіга Свободи, 35;

вул. Ахсарова, 21;

пров. Піскунівський, 4;

пр. Гагаріна, 54-а, 176, 199;

вул. Амосова, 11а;

проїзд Стадіонний, 13;

пр. Героїв Сталінграда, 169/24;

вул. Луї Пастера, 318;

вул. Ньютона, 98;

пр. Льва Ландау, 46;

пр. Архітектора Альошина, 5;

пр. Індустріальний, 24/31;

вул. Шевченка, 24-а;

вул. Пушкінська, 96.

– До нас постійно звертаються волонтери, щодня до обласного логістичного штабу привозять десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгових мереж. Дякую кожному за внесок у перемогу, – повідомив Синегубов.

Глава ХОВА також повідомив, що пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 09.00 до 15.00. Але у разі небезпечної ситуації в районі під час артобстрілів та авіанальотів вони можуть бути закриті.

Джерело: Олег Синєгубов