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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація з Енергодару: до Запоріжжя вирушили автобуси з людьми

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація з Енергодару

Евакуаційна колона з мирними мешканцями Енергодару, переважно жінками, дітьми та людьми похилого віку, вирушила з Запоріжжя.

Це підтвердили заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та мер міста Дмитро Орлов.

Про евакуацію стало відомо лише сьогодні вранці. Орлов сказав, що 9 березня з 9.00 оголошено режим припинення вогню.

Орієнтовно з 12.00 до 13.00 в Енергодар мали доставити інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

Згодом міський голова повідомив, що гуманітарну допомогу з ліками та продуктами із Запоріжжя до Енергодара так і не доставили, оскільки транспорт з гумвантажем росіяни не пропустити далі Василівки.

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Фото: Дмитро Орлов

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