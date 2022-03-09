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Факти / Україна / Суспільство

Гарячі лінії та центри допомоги біженцям: як зв’язатися (телефони)

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
беженцы

Державна служба з надзвичайних ситуацій України опублікувала список телефонів центрів допомоги біженцям та евакуйованим, розміщених у містах України. Телефони працюють в режимі гарячої лінії.

Гарячі лінії центрів допомоги біженцям та евакуйованим

  • Вінницька область (067) 773-45-38
  • Волинська область (0332) 77-82-11, (066) 657-09-15
  • Дніпропетровська область (097) 881-78-66, (050) 322-34-00
  • Донецька область (050) 347 90-70, (095) 406-27-29 (працює з урахуванням військової обстановки)
  • Житомирська область не приймає евакуйоване населення
  • Запорізька область не приймає евакуйоване населення
  • Закарпатська область (096) 284-33-68, (0312) 42-80-29, (0312) 42-80-30
  • Івано-Франківська область (0342) 55-18-68, (068) 376-77-62
  • Київ не приймає евакуйованих
  • Кіровоградська область (0522) 30-50-39, (0800) 50-02-38 (ОДА)
  • Київська область не приймає евакуйоване населення
  • Луганська не приймає евакуйоване населення
  • Львівська область (032) 254-60-15, (032) 297-59-11, (032) 259-60-31 (ОДА)
  • Миколаївська область не приймає евакуйоване населення
  • Одеська область (094) 945-45-02, (067) 992-66-21, (048) 793-46-03,  (093) 392-96-15, (098) 615-57-01
  • Полтавська область (0800) 50-22-30 (ОДА), (066) 846-47-59, (050) 692-74-31
  • Рівненська область (0800) 50-00-78 (ОДА), (0362) 40-01-00, (098) 505-83-25
  • Сумська область не приймає евакуйоване населення
  • Тернопільська область (096) 337-38-70, (067) 720-65-56
  • Харківська область не приймає евакуйоване населення
  • Херсонська область не приймає евакуйоване населення
  • Хмельницька область (067) 380-17-21, (067) 380-15-57, (067) 380-28-08, (0382) 76-45-79, (0382) 76-47-00 (ОДА)
  • Черкаська область (068) 621-80-29, (050) 420-13-56, (0800) 50-88-76 (ОДА)
  • Чернівецька область (095) 153-62-98, (098) 508-84-84
  • Чернігівська область не приймає евакуйоване населення
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Евакуація: як знайти притулок в Україні та за кордоном

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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