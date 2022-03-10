Міністерство охорони здоров’я дозволило в умовах воєнного стану студентам медичних, фармацевтичних спеціальностей та педагогам медичних вишів працювати в аптеках

Цей захід був зроблений, оскільки під час війни багато працівників аптечних мереж виїхали до західних регіонів країни, внаслідок чого частина фармацевтів не працює, бо не може дістатися до робочого місця.

– Це призвело до того, що більшість аптечних пунктів у містах, біля яких точаться бойові дії, зачинені. Для того, щоб надати українцям доступ до медичних препаратів, потрібно негайно поновити роботу аптек, — пише голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Михайло Радуцький повідомив, що МОЗ дозволило студентам та педагогам медичних напрямків залучатись на наступні посади: асистент фармацевта та помічник фармацевта.

– Також важливо, щоб фармацевти, які змінили місце проживання, виходили на роботу до аптечних закладів, що працюють поблизу. В першу чергу це стосується тих, хто виїхав до західних регіонів, — наголосив Михайло Радуцький.

Зокрема, аптечними мережами пропонується робота водіїв та працівників для роботи на складах лікарських засобів.

Наразі міністерство працює над створенням телефонної лінії, де рекрутери-спеціалісти надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів.

На даний час контакти для працевлаштування доступні за посиланням.

Нагадаємо, після вимушеного тимчасового зачинення аптек через початок війни Росії проти України, багато українських аптек відновлюють свою роботу. Дивіться онлайн-карту аптек, які наразі працюють в Україні.