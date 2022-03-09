Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 9 березня 2022 року.

Графік на будні дні:

Львів – 9:00 до 19:00

Дніпро, Одеса, Запоріжжя – з 8:00 до 18:00

Київ – з 9:00 до 17:00

Вінниця – з 10:00 до 17:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Інші обласні та районні центри – з 9:00 до 17:00

Графік на суботу:

Львів – 9:00 до 19:00

Дніпро, Одеса, Запоріжжя – з 9:00 до 18:00

Київ – з 9:00 до 17:00

Вінниця – з 10:00 до 17:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Інші обласні та районні центри – з 9:00 до 17:00

В неділю усі відділення Нової пошти закриті.

Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

Які відділення працюють станом на 9 березня 2022 року (список)

Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.

Зберігання усіх посилок, які зараз є на Новій пошті, безкоштовне.

Які послуги надає Нова пошта:

Відправка та отримання посилки

Міжнародні відправлення

Поповнення мобільного

Грошові перекази

Зняття готівки

Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям “Фонд Сергія Притулку” та “Повернись живим”