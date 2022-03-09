Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 9 березня 2022 року.
Графік на будні дні:
Львів – 9:00 до 19:00
Дніпро, Одеса, Запоріжжя – з 8:00 до 18:00
Київ – з 9:00 до 17:00
Вінниця – з 10:00 до 17:00
Суми – з 9:00 до 15:00
Інші обласні та районні центри – з 9:00 до 17:00
Графік на суботу:
Львів – 9:00 до 19:00
Дніпро, Одеса, Запоріжжя – з 9:00 до 18:00
Київ – з 9:00 до 17:00
Вінниця – з 10:00 до 17:00
Суми – з 9:00 до 15:00
Інші обласні та районні центри – з 9:00 до 17:00
В неділю усі відділення Нової пошти закриті.
Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.
Які відділення працюють станом на 9 березня 2022 року (список)
Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.
Зберігання усіх посилок, які зараз є на Новій пошті, безкоштовне.
Які послуги надає Нова пошта:
- Відправка та отримання посилки
- Міжнародні відправлення
- Поповнення мобільного
- Грошові перекази
- Зняття готівки
Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям “Фонд Сергія Притулку” та “Повернись живим”