У цей день, 9 березня 1814 року, народився видатний український письменник і поет Тарас Шевченко. Рядки його творів неодноразово називали пророчими для України.

Деякі з них стали особливо актуальними саме зараз, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

У день народження Кобзаря рятувальники Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області записали своє прочитання вірша Тараса Шевченка Отак подивишся здаля на москаля.

У ньому російських загарбників закликають залишити Україну і повернутися назад в Росію, промовляючи “живи у рідному краю, котись в Московію свою!”

Вранці 24 лютого Росія напала на Україну. Російські війська завдали і сьогодні продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, об’єктах критичної інфраструктури, житлових будинках.

Ворог блокує евакуацію мирного населення з міст, влаштовуючи обстріли і провокації.

Але наші військові, Збройні сили України, вже 14-й день поспіль дають гідну відсіч путінським загарбникам, показуючи, що російській навалі не вдасться захопити жодного клаптика української землі.