Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна звернулася до всіх лідерів світу із закликом закрити небо над Україною.

Вона наголосила на тому, що російські війська коять звірства в Україні, а світова спільнота в цей час продовжує бути “глибоко занепокоєною”.

– Два тижні український народ героїчно чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – гатять по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами. Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів, – сказала Лапутіна.

Міністр закликає всіх лідерів проявити людяність і припинити звірства російської армії.

– Я закликаю всіх лідерів світу – будьте людяними! Закрийте небо над Україною! Український народ зараз – це країна Захисників. Україна сьогодні чинить опір російській навалі і стримує її, коли світ перед загрозою світової війни. Припиніть ці звірства! – додала вона.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська зруйнували пологовий будинок №2 та дитячу лікарню у Маріуполі. Під завалами знайшли 17 людей. З важкими пораненнями їх передали медикам.