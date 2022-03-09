В Івано-Франківській області розпочалася реєстрація на навчання дітей та студентів, які вимушено переїхали з інших регіонів України.

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук опублікувала відповідний пост у Facebook. Вона детально розповіла, що потрібно зробити для реєстрації.

Для реєстрації необхідно тільки заповнити форму:

для учнів шкіл – https://forms.gle/9EbcZnRuCQft4isi8

для учнів ЗПТО – https://forms.gle/bYQJSQroiAZ1LQFYA

для студентів фахової передвищої освіти – https://forms.gle/4SQLScjdYMh4vB5cA

У Telegram-каналі вона також повідомила, що з понеділка, 14 березня, в області розпочнеться дистанційне навчання для школярів та студентів закладів професійно-технічної освіти.

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