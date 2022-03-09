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Факти / Україна / Суспільство

В Івано-Франківській області реєструють на навчання дітей, які переїхали з інших регіонів

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
школа, учні, дистанційне навчання, дитина, ноутбук

В Івано-Франківській області розпочалася реєстрація на навчання дітей та студентів, які вимушено переїхали з інших регіонів України.

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук опублікувала відповідний пост у Facebook. Вона детально розповіла, що потрібно зробити для реєстрації.

Для реєстрації необхідно тільки заповнити форму:

У Telegram-каналі вона також повідомила, що з понеділка, 14 березня, в області розпочнеться дистанційне навчання для школярів та студентів закладів професійно-технічної освіти.

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Фото: Depositphotos

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