Графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився. Відділення працюють із 11.00 до 15.00.

Відправити посилку в межах країни чи отримати відправлення можна з більшості областей України.

Станом на 9 березня тимчасово не працюють відділення у населених пунктах, де проходять бої (Луганськ, Донецьк, Херсон, Крим).

Доставка тільки по місту працює у Сумах, Харкові, Краматорську, Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі. В інших населених пунктах можна відправити посилку в межах області та міжнародної доставки.

До закінчення бойових дій платити за зберігання посилок не потрібно. Усі відправлення Укрпошта приймає тільки у відкритому вигляді.

Актуальний графік роботи найближчого відділення Укрпошти можна перевірити на сайті.

Які ще послуги надає Укрпошта:

отримання пенсії та субсидії

переказ грошей “з картки додому”

зняття готівки через POS-термінал

міжнародні посилки

Також Укрпошта приймає благодійні внески на потреби ЗСУ – переказати кошти без комісії можна у всіх працюючих відділеннях.

Реквізити офіційного спеціального рахунку НБУ: UA843000010000000047330992708

Фото: Укрпошта