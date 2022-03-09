Графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився. Відділення працюють із 11.00 до 15.00.
Відправити посилку в межах країни чи отримати відправлення можна з більшості областей України.
Станом на 9 березня тимчасово не працюють відділення у населених пунктах, де проходять бої (Луганськ, Донецьк, Херсон, Крим).
Доставка тільки по місту працює у Сумах, Харкові, Краматорську, Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі. В інших населених пунктах можна відправити посилку в межах області та міжнародної доставки.
До закінчення бойових дій платити за зберігання посилок не потрібно. Усі відправлення Укрпошта приймає тільки у відкритому вигляді.
Актуальний графік роботи найближчого відділення Укрпошти можна перевірити на сайті.
Які ще послуги надає Укрпошта:
- отримання пенсії та субсидії
- переказ грошей “з картки додому”
- зняття готівки через POS-термінал
- міжнародні посилки
Також Укрпошта приймає благодійні внески на потреби ЗСУ – переказати кошти без комісії можна у всіх працюючих відділеннях.
Реквізити офіційного спеціального рахунку НБУ: UA843000010000000047330992708
Фото: Укрпошта